Абу Убайда ибн аль-Джаррах رضي الله عنه

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Абу Убайда t был стройным человеком высокого роста, немного сутулым, с худощавым лицом, редкой бородой и двумя сломанными зубами. В день битвы при Ухуде он зубами вытащил два кольца кольчуги из щеки Посланника Аллаха ﷺ, и из-за этого у него сломались эти два зуба.



Абу Убайда رضي الله عنه считается одним из тех, кто первым принял Ислам и уверовал в Пророка Мухаммада ﷺ (из числа «ас-сабикун», «аль-аввалун»). Он принял Ислам на следующий день после Абу Бакра ас-Сиддика رضي