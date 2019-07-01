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Абу Убайда ибн аль-Джаррах رضي الله عنه

Абу Убайда ибн Амир ибн Абдуллах ибн аль-Джаррах аль-Кураши аль-Фихри رضي الله عنه родился в 40-м году по хиджре (исламскому летоисчислению). Амир ибн Абдуллах رضي الله عنه более известен под своим прозвищем (куньей) – Абу Убайда, а также известен своим родством с аль-Джаррахом, который приходился ему дедом.

статья опубликована в номере: 13 (602) / от 03 июля 2020 (Зуль-Каада 1441 г.)
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Абу Убайда t был стройным человеком высокого роста, немного сутулым, с худощавым лицом, редкой бородой и двумя сломанными зубами. В день битвы при Ухуде он зубами вытащил два кольца кольчуги из щеки Посланника Аллаха ﷺ, и из-за этого у него сломались эти два зуба.


Абу Убайда رضي الله عنه считается одним из тех, кто первым принял Ислам и уверовал в Пророка Мухаммада ﷺ (из числа «ас-сабикун», «аль-аввалун»). Он принял Ислам на следующий день после Абу Бакра ас-Сиддика رضي

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