«Тихий» предвестник Конца
О времени наступления Конца Света, который является одним из важнейших элементов нашей религии, приводятся подробнейшие разъяснения в Священном Коране и достоверных хадисах Пророка ﷺ. Всевышний Аллах в Коране сказал (смысл): «Поистине, лишь Аллаху ﷻ ведомо о времени наступления Судного дня» (сура «Лукман», аят 34).статья опубликована в номере: 13 (602) / от 03 июля 2020 (Зуль-Каада 1441 г.)
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В толковании Ибну Касира относительно этого аята говорится: «Это один из ключей сокровенного, который Всевышний Аллах хранит у Себя. И никто не обладает знанием о времени наступления Судного дня – ни пророк Всевышнего Господа, ни Его приближённый ангел».
И в хадисе, переданном от Абу Хурайры رضي الله عنه, сообщается, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Я был отправлен вместе с Концом Света, как эти два», – при этом он соединил указательный и средний пальцы (своей
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