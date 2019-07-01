«Тихий» предвестник Конца

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В толковании Ибну Касира относительно этого аята говорится: «Это один из ключей сокровенного, который Всевышний Аллах хранит у Себя. И никто не обладает знанием о времени наступления Судного дня – ни пророк Всевышнего Господа, ни Его приближённый ангел».



И в хадисе, переданном от Абу Хурайры رضي الله عنه, сообщается, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Я был отправлен вместе с Концом Света, как эти два», – при этом он соединил указательный и средний пальцы (своей