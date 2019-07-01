Как воспитать в мальчике мужчину?

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Вот и возникает закономерный вопрос, какие психолого-педагогические ошибки могут быть совершены родителями, которые привели к такому результату. Давайте по порядку и основательно.

Гены решают не всё

В академической психологии принято выделять три основных фактора: биологический (влияние генов), социальный (воздействие семьи, детского сада, СМИ, окружения и т. д.) и активность самой личности (собственный выбор, внутренние интересы, выводы,