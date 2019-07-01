Как воспитать в мальчике мужчину?
Все родители, у которых рождается мальчик, мечтают о том, чтобы из него вырос настоящий мужчина. Все хотят, чтобы он стал успешным, самостоятельным, умным и уверенным в себе. Это стандартный набор тех качеств, которые они стремятся в нём воспитать. Однако на практике нередко видим, что из мальчика вырастает не мужчина (в социальном смысле этого слова), а большое дитя, которое всё время перекладывает ответственность на других и всецело зависит от родителей.статья опубликована в номере: 13 (602) / от 03 июля 2020 (Зуль-Каада 1441 г.)
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Вот и возникает закономерный вопрос, какие психолого-педагогические ошибки могут быть совершены родителями, которые привели к такому результату. Давайте по порядку и основательно.
Гены решают не всё
В академической психологии принято выделять три основных фактора: биологический (влияние генов), социальный (воздействие семьи, детского сада, СМИ, окружения и т. д.) и активность самой личности (собственный выбор, внутренние интересы, выводы,
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