Отношение к соседям в Исламе

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Всевышний Аллах в Коране говорит (смысл): «Поклоняйтесь Аллаху ﷻ и не приобщайте к Нему сотоварищей. И хорошо относитесь к родителям, родственникам, сиротам, нищим, соседям – как к близким, так и к дальним, вашим спутникам, к путникам и невольникам. Поистине, Аллах ﷻ не любит самодовольных хвастунов» (сура «Ан-Ниса», аят 36).



В благородной Сунне Посланника Аллаха ﷺ имеется множество хадисов, побуждающих нас к добрым отношениям с соседями. В одном из таких