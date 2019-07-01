Отношение к соседям в Исламе
В современном мире людей объединяют различные связи: семейные, родственные, дружеские, соседские и т. д. Все они очень важны и ценны. Особо в Исламе обозначены отношения между соседями.статья опубликована в номере: 13 (602) / от 03 июля 2020 (Зуль-Каада 1441 г.)
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Всевышний Аллах в Коране говорит (смысл): «Поклоняйтесь Аллаху ﷻ и не приобщайте к Нему сотоварищей. И хорошо относитесь к родителям, родственникам, сиротам, нищим, соседям – как к близким, так и к дальним, вашим спутникам, к путникам и невольникам. Поистине, Аллах ﷻ не любит самодовольных хвастунов» (сура «Ан-Ниса», аят 36).
В благородной Сунне Посланника Аллаха ﷺ имеется множество хадисов, побуждающих нас к добрым отношениям с соседями. В одном из таких
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