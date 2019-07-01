Сосед мой – враг мой?

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Ремонт

Лето – время отпусков и… ремонтов. Ремонт – серьёзное испытание для любой семьи, а ремонт у соседей – это просто кошмар наяву. Что же делать, если в результате круглосуточных ремонтных работ соседей у вас появился нервный тик и детская площадка кажется самым тихим местом на земле?



Поговорить. Возможно, соседи не контролируют труд рабочих и не отслеживали время проведения ремонтных работ. Скорее всего, излишний шум (кстати, беспокойство