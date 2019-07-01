12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяСемьяЧитательская

Испортились отношения с соседями

В нашей семье давно мечтали завести кота. И когда всё-таки завели, то поначалу всё было хорошо, он даже подружился с котом соседа и часто перелазил к ним на балкон. Но затем животные стали часто драться, а наш и вовсе повадился гадить у них. Из-за этого у нас сильно испортились отношения с соседями. Теперь не знаем, что делать: избавиться от кота и разбить сердце детям или оставить его, но продолжать воевать с соседями, ведь мы не можем держать животное на привязи. Как выйти из этого тупика? Д. Муслимова, Санкт-Петербург

статья опубликована в номере: 13 (602) / от 03 июля 2020 (Зуль-Каада 1441 г.)
32

Ответ богослова:

Доброе отношение к соседу является одним из важнейших способов распространения любви и дружбы, взаимопомощи и взаимного обеспечения, обретения блага и избавления от вреда. Наша религия повелевает нам сохранять хорошие отношения с соседями, преподносить им подарки, доставлять радость, вести себя с ними приветливо, а также проявлять великодушие и щедрость. Это реалистичный и практичный взгляд на вещи, очень важный в этой жизни, потому что благополучие семьи и

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

Я бывший наркоман

Я бывший наркоман. Бросил это дело пару лет назад, женился, устроился на работу. Тем не менее, замечаю, что

Хочу развиваться

Мне бывает грустно: все работают, учатся, развиваются, занимаются своим бизнесом или хобби, а я целый день

Не хватает общения...

Мне не хватает живого общения. Весь день, пока муж на работе, я одна с ребёнком. Большинство родственников

Бизнес в период пандемии

Пандемия внесла коррективы в жизнь всех людей вне зависимости от сферы деятельности, возраста, пола и