Испортились отношения с соседями

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Ответ богослова:

Доброе отношение к соседу является одним из важнейших способов распространения любви и дружбы, взаимопомощи и взаимного обеспечения, обретения блага и избавления от вреда. Наша религия повелевает нам сохранять хорошие отношения с соседями, преподносить им подарки, доставлять радость, вести себя с ними приветливо, а также проявлять великодушие и щедрость. Это реалистичный и практичный взгляд на вещи, очень важный в этой жизни, потому что благополучие семьи и