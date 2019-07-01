Испортились отношения с соседями
В нашей семье давно мечтали завести кота. И когда всё-таки завели, то поначалу всё было хорошо, он даже подружился с котом соседа и часто перелазил к ним на балкон. Но затем животные стали часто драться, а наш и вовсе повадился гадить у них. Из-за этого у нас сильно испортились отношения с соседями. Теперь не знаем, что делать: избавиться от кота и разбить сердце детям или оставить его, но продолжать воевать с соседями, ведь мы не можем держать животное на привязи. Как выйти из этого тупика? Д. Муслимова, Санкт-Петербургстатья опубликована в номере: 13 (602) / от 03 июля 2020 (Зуль-Каада 1441 г.)
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Ответ богослова:
Доброе отношение к соседу является одним из важнейших способов распространения любви и дружбы, взаимопомощи и взаимного обеспечения, обретения блага и избавления от вреда. Наша религия повелевает нам сохранять хорошие отношения с соседями, преподносить им подарки, доставлять радость, вести себя с ними приветливо, а также проявлять великодушие и щедрость. Это реалистичный и практичный взгляд на вещи, очень важный в этой жизни, потому что благополучие семьи и
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