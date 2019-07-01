Я бывший наркоман

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Ответ психолога:

Все мы в своей жизни время от времени делаем ошибки, но не одинаково на них реагируем. Один может вообще считать, что всё, что он ни делает, ничего ему не стоит, другой же, наоборот, может стыдиться своего прошлого и считать себя человеком, который не может исправиться.

Вот и у вас такая же ситуация, и тут нужно лишь верно оценить происходящее и сделать для себя важный, судьбо-определяющий выбор.



Во-первых, нужно знать, что у вашего