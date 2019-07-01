Я бывший наркоман
Я бывший наркоман. Бросил это дело пару лет назад, женился, устроился на работу. Тем не менее, замечаю, что стоит мне остаться на день одному, как снова тянет за старое. Боюсь сорваться. Как покончить с этим навсегда? Нельзя же убегать от себя всю жизнь? Фарид С., Москвастатья опубликована в номере: 13 (602) / от 03 июля 2020 (Зуль-Каада 1441 г.)
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Ответ психолога:
Все мы в своей жизни время от времени делаем ошибки, но не одинаково на них реагируем. Один может вообще считать, что всё, что он ни делает, ничего ему не стоит, другой же, наоборот, может стыдиться своего прошлого и считать себя человеком, который не может исправиться.
Вот и у вас такая же ситуация, и тут нужно лишь верно оценить происходящее и сделать для себя важный, судьбо-определяющий выбор.
Во-первых, нужно знать, что у вашего
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