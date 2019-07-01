12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяСемьяЧитательская

Я бывший наркоман

Я бывший наркоман. Бросил это дело пару лет назад, женился, устроился на работу. Тем не менее, замечаю, что стоит мне остаться на день одному, как снова тянет за старое. Боюсь сорваться. Как покончить с этим навсегда? Нельзя же убегать от себя всю жизнь? Фарид С., Москва

статья опубликована в номере: 13 (602) / от 03 июля 2020 (Зуль-Каада 1441 г.)
120

Ответ психолога:

Все мы в своей жизни время от времени делаем ошибки, но не одинаково на них реагируем. Один может вообще считать, что всё, что он ни делает, ничего ему не стоит, другой же, наоборот, может стыдиться своего прошлого и считать себя человеком, который не может исправиться. 
Вот и у вас такая же ситуация, и тут нужно лишь верно оценить происходящее и сделать для себя важный, судьбо-определяющий выбор. 


Во-первых, нужно знать, что у вашего

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

Испортились отношения с соседями

В нашей семье давно мечтали завести кота. И когда всё-таки завели, то поначалу всё было хорошо, он даже

Хочу развиваться

Мне бывает грустно: все работают, учатся, развиваются, занимаются своим бизнесом или хобби, а я целый день

Не хватает общения...

Мне не хватает живого общения. Весь день, пока муж на работе, я одна с ребёнком. Большинство родственников

Бизнес в период пандемии

Пандемия внесла коррективы в жизнь всех людей вне зависимости от сферы деятельности, возраста, пола и