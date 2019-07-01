5 секретов крепкой семьи

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Фанис и Альбина Исхаковы. Уфа

Фанис Гайнетдинович и Альбина Хашимовна отпраздновали бриллиантовую свадьбу. Как пройти совместный путь длиною в 60 лет?



«Муж и жена должны жить в согласии. А для этого оба должны проявлять терпение. Пожалуй, решающую роль играет именно терпение жены. Мы живём с супругой уже 60 лет и всё испытали: и бедность, и невзгоды. Очень важно уметь прощать и доверять друг другу, ведь в жизни бывают разные ситуации», – рассказал