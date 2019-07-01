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5 секретов крепкой семьи

Каждый год 8 июля Россия отмечает особенный праздник – День семьи, любви и верности. Официально он был утверждён лишь в 2008 году, но его популярность возрастает всё больше и больше. Это неудивительно. Каждый из нас мечтает о крепкой и счастливой семье. А есть ли секреты, благодаря которым можно построить гармоничные отношения между супругами и прожить вместе долгие годы, преодолевая все тяготы и невзгоды на своём пути? Приведём примеры супружеских пар, решивших однажды связать свою жизнь и оставшихся верными своему выбору. О секретах их счастливой семейной жизни нашей газете рассказали 5 семейных пар из разных уголков страны.

статья опубликована в номере: 13 (602) / от 03 июля 2020 (Зуль-Каада 1441 г.)
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Фанис и Альбина Исхаковы. Уфа

Фанис Гайнетдинович и Альбина Хашимовна отпраздновали бриллиантовую свадьбу. Как пройти совместный путь длиною в 60 лет? 


«Муж и жена должны жить в согласии. А для этого оба должны проявлять терпение. Пожалуй, решающую роль играет именно терпение жены. Мы живём с супругой уже 60 лет и всё испытали: и бедность, и невзгоды. Очень важно уметь прощать и доверять друг другу, ведь в жизни бывают разные ситуации», – рассказал

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