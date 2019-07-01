Герои в белых халатах
Общество в целом и сами врачи ещё не осознали полностью, через что им пришлось пройти в борьбе с пандемией коронавируса и как это в ближайшем будущем отразится на их физическом и психологическом состоянии.статья опубликована в номере: 13 (602) / от 03 июля 2020 (Зуль-Каада 1441 г.)
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Специалисты говорят о необходимости внедрения специальной программы реабилитации не только для тех, кто переболел ковидом, но и непосредственно для самих врачей, оказавшихся в течение нескольких месяцев на передовой борьбы с болезнью.
Только представьте состояние, например, реаниматолога, который два месяца в душном и неудобном костюме, не видя родных и близких, в постоянном контакте со смертью, в стрессовой ситуации, регулярном переутомлении и недосыпе боролся за жизни
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