Как справиться со стрессом
Стресс стал частью жизни современного человека, но хорошая новость состоит в том, что есть вполне реальные и выполнимые способы с ним справиться.статья опубликована в номере: 13 (602) / от 03 июля 2020 (Зуль-Каада 1441 г.)
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Не нужно тратить много времени или мыслей на снятие стресса, не нужно ждать отпуска или уединения, чтобы чувствовать себя расслабленным. Если каждый день (или через день) уделять время расслаблению и душевному спокойствию, то мы получим ключ к здоровому образу жизни, и стресс минимизируется или просто обойдёт нас стороной.
Надеюсь, следующие советы вдохновят читателей на поиск возможности обрести покой для сердца и отдых для души.
Совет первый:
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