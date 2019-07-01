Как справиться со стрессом

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Не нужно тратить много времени или мыслей на снятие стресса, не нужно ждать отпуска или уединения, чтобы чувствовать себя расслабленным. Если каждый день (или через день) уделять время расслаблению и душевному спокойствию, то мы получим ключ к здоровому образу жизни, и стресс минимизируется или просто обойдёт нас стороной.



Надеюсь, следующие советы вдохновят читателей на поиск возможности обрести покой для сердца и отдых для души.

Совет первый: