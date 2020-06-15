Что? Где? Когда?
Когда и где трамвай ездил по рельсам, проложенным на дне моря?статья опубликована в номере: 12 (601) / от 15 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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В 1896 году между английскими городами Брайтон и Роттингдин начало курсировать необычное транспортное средство под названием Daddy Long Legs – помесь трамвая и парома.
Прокладка железной дороги по суше на этом маршруте требовала множества инженерных конструкций, и инженер Магнус Волк предложил проложить рельсы прямо по дну моря – общая длина пути составила 4,5 км.
Платформа с пассажирами возвышалась над рельсами на четырёх опорах длиной по 7 метров и имела флаг,
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