Ответы на вопросы от 15.06.2020 (по Шафии)
1. Есть ли определённое, предпочтительное время для бракосочетания? 2. Считается ли намаз, совершённый в перчатках и маске, действительным? Должны ли быть ладони и лицо открытыми так же, как и лоб? 3. Входит ли в обязанность матери обеспечивать ребёнка, как и в обязанность детей (дочери) обеспечивать родителей? 4. Разрешено ли человеку, не имеющему медицинского образования, заниматься врачеванием, используя народные методы лечения, и считается ли такой заработок дозволенным? 5. Если у человека нет возможности выплатить закят уль-фитр или же другие каффараты, такие как штраф за нарушение клятвы и другие, снимается ли с него обязанность выплаты их в последующем? 6. Где нужно выплатить закят со своего имущества, которое дано в долг человеку, проживающему в другом городе? 7. Какое из двух деяний – хадж (паломничество) или женитьбу – предпочесть, если у человека есть средства на совершение только одного из них? 8. Если есть продукты питания на праздничные день и ночь, но нет денег, нужно ли выплачивать закят уль-фитр?статья опубликована в номере: 12 (601) / от 15 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
1. Есть ли определённое, предпочтительное время для бракосочетания?
Желательно (суннат) жениться в месяце Шавваль или Сафар, так как Посланник Аллаха ﷺ женился на Айше t в Шаввале, а в Сафаре выдал свою дочь Фатиму t за сподвижника Али t.
Также желательно брачный договор (никях) заключать в мечети, так как на это есть указание в хадисе, переданном имамом ат-Табрани.
Предпочтительно жениться в пятничный день, поскольку это самый почётный день недели.
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