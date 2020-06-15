Ответы на вопросы от 15.06.2020 (по Шафии)

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1. Есть ли определённое, предпочтительное время для бракосочетания?

Желательно (суннат) жениться в месяце Шавваль или Сафар, так как Посланник Аллаха ﷺ женился на Айше t в Шаввале, а в Сафаре выдал свою дочь Фатиму t за сподвижника Али t.

Также желательно брачный договор (никях) заключать в мечети, так как на это есть указание в хадисе, переданном имамом ат-Табрани.