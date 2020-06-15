Просто так

33

Как важно, чтобы протянули

Нам руку помощи друзья,

Когда в проблемах мы тонули

И нам никак без них нельзя.

Нам нужно, чтобы все родные

Любили нас за то, что есть;

Чтоб радовались нам чужие,

Не задевая нашу честь.

И чтоб мы духом не упали

И шишки не набили вновь,

Пусть рядом будут те, кто знает,

Что нас согреет их любовь.

Спаси и ты того, кто рядом,

Того, кто послан был судьбой.

Не будь для человека ядом,

Будь для него живой