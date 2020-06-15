Просто так
Как важно нам, чтоб нас любили. И не за что-то – просто так! И чтоб о нас не позабыли, Когда мы падаем в овраг.статья опубликована в номере: 12 (601) / от 15 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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Как важно, чтобы протянули
Нам руку помощи друзья,
Когда в проблемах мы тонули
И нам никак без них нельзя.
Нам нужно, чтобы все родные
Любили нас за то, что есть;
Чтоб радовались нам чужие,
Не задевая нашу честь.
И чтоб мы духом не упали
И шишки не набили вновь,
Пусть рядом будут те, кто знает,
Что нас согреет их любовь.
Спаси и ты того, кто рядом,
Того, кто послан был судьбой.
Не будь для человека ядом,
Будь для него живой
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