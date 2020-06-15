Объятие – как много оно значит!

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Нет никаких сомнений, что объятия заставляют нас чувствовать себя хорошо, однако помимо этого данный процесс приносит много других преимуществ, особенно когда речь заходит о развитии ребёнка. Давайте погрузимся в науку объятий и узнаем, что ещё положительного они приносят в нашу жизнь.

Делают детей счастливыми

Очень важно обнимать своего ребёнка так часто, как ему этого хочется. Для этого не должно быть особого повода, ведь психологическое