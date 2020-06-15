Объятие – как много оно значит!
Обнимашки! Все их любят, правда? А народная мудрость гласит: «Объятие в день – и врач будет не нужен!»статья опубликована в номере: 12 (601) / от 15 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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Нет никаких сомнений, что объятия заставляют нас чувствовать себя хорошо, однако помимо этого данный процесс приносит много других преимуществ, особенно когда речь заходит о развитии ребёнка. Давайте погрузимся в науку объятий и узнаем, что ещё положительного они приносят в нашу жизнь.
Делают детей счастливыми
Очень важно обнимать своего ребёнка так часто, как ему этого хочется. Для этого не должно быть особого повода, ведь психологическое
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