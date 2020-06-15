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Как дольше сохранить продукты

Предохранить крупы, макароны и муку от жучков поможет лавровый лист. Для этого нужно положить несколько листочков в ёмкости с этими сыпучими продуктами.

статья опубликована в номере: 12 (601) / от 15 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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Чтобы в таких овощах, как морковь, свёкла, редис, репа, остались полезные вещества и витамины, следует перед хранением удалить с них ботву. Иначе всё полезное начнёт уходить в зелень.
Лимоны (целые) дольше остаются сочными и сохраняют в себе полезные вещества, если держать их в ёмкости с водой. 
Чтобы корень имбиря не портился, не высыхал и сохранял полезные вещества, нужно очистить его, нарезать и убрать в морозильную камеру.
Оливковое масло нужно держать при комнатной

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