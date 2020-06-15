Как дольше сохранить продукты

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Чтобы в таких овощах, как морковь, свёкла, редис, репа, остались полезные вещества и витамины, следует перед хранением удалить с них ботву. Иначе всё полезное начнёт уходить в зелень.

Лимоны (целые) дольше остаются сочными и сохраняют в себе полезные вещества, если держать их в ёмкости с водой.

Чтобы корень имбиря не портился, не высыхал и сохранял полезные вещества, нужно очистить его, нарезать и убрать в морозильную камеру.

Оливковое масло нужно держать при комнатной