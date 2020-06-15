Рёбрышки с гарниром

41

Промыла один стакан риса (можно вместо риса взять полбу) и положила в чашу медленноварки (у меня она на 3,5 л). Сверху порезала шампиньоны – около 0,5 кг. На них – бараньи рёбрышки, около 1,2 кг.



Далее смолола в крошилке пучок стеблей сельдерея, небольшой болгарский перчик, луковку и два помидора; добавила туда же по 1 чайной ложке куркумы, карри и ещё смеси пряностей – всяких травок на выбор и вкус. Перемазала получившейся массой рёбрышки, остаток вывалила на них же сверху.