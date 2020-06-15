Каким станет муж после свадьбы?
Каждую девушку, собирающуюся выйти замуж, обуревает волнение, и среди множества её мыслей не последнее место занимает тревожный вопрос: будет ли её суженый после свадьбы заботиться о своей жене? Будет ли ценить её труд как хранительницы домашнего очага, останется ли таким же обходительным, каким был до знаменательного дня?статья опубликована в номере: 12 (601) / от 15 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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К сожалению, немало невест спустя некоторое время после бракосочетания отмечают неприятные перемены, произошедшие с супругом. Он как будто становится другим человеком! Но способ предварительной «разведки» всё-таки существует.
Испытание браком
Есть у меня приятельница, назовём её Леной. Десять лет назад она вышла замуж за молодого человека по имени Сергей, которого безумно любила. Тот тоже проявлял все признаки искреннего чувства: красиво
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