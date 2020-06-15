Каким станет муж после свадьбы?

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К сожалению, немало невест спустя некоторое время после бракосочетания отмечают неприятные перемены, произошедшие с супругом. Он как будто становится другим человеком! Но способ предварительной «разведки» всё-таки существует.

Испытание браком

Есть у меня приятельница, назовём её Леной. Десять лет назад она вышла замуж за молодого человека по имени Сергей, которого безумно любила. Тот тоже проявлял все признаки искреннего чувства: красиво