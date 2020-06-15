Как проснуться на молитву
Каждый вечер перед сном Саид устанавливал будильник на своём телефоне, чтобы не проспать утреннюю молитву.статья опубликована в номере: 12 (601) / от 15 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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– Надеюсь, хотя бы в этот раз я не просплю, – сонно пробормотал Саид, глядя на будильник.
Время шло. В открытое окно доносился звонкий голос муэдзина, призывающего всех на намаз. Но Саид спал так сладко, что негромкий призыв к молитве его не разбудил. И вот настала очередь будильника. Вибрация и громкая музыка разбудили Саида.
Он спросонья выпростал руку из-под одеяла и отключил будильник.
«Сейчас встану, только ещё полминуточки полежу...» – подумал он,
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