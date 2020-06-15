Как проснуться на молитву

40

– Надеюсь, хотя бы в этот раз я не просплю, – сонно пробормотал Саид, глядя на будильник.

Время шло. В открытое окно доносился звонкий голос муэдзина, призывающего всех на намаз. Но Саид спал так сладко, что негромкий призыв к молитве его не разбудил. И вот настала очередь будильника. Вибрация и громкая музыка разбудили Саида.



Он спросонья выпростал руку из-под одеяла и отключил будильник.

«Сейчас встану, только ещё полминуточки полежу...» – подумал он,