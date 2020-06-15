Осторожно: дети!

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Но как нам самим избежать ошибки и не причинить ребёнку вред, руководствуясь самыми благими желаниями?

Педиатры часто прописывают детям витамины. При этом они руководствуются внешним видом ребёнка, состоянием его кожи, уровнем развития, сезоном и, конечно, биохимическим анализом крови. Как правило, их рекомендации индивидуальны, и то, что подходит одному ребёнку, может навредить другому.

Но как часто родители идут на поводу у рекламы, советов подруг, маркетинговых трюков