Сказание о пророке Джарджисе عليه السلام

40

Однажды Джарджис, не знавший о беззаконии этого царя, отправился из Палестины в Мусил, прихватив с собой для него множество подарков.



По прибытии в город он встретился с царём и, придя на его собрание, стал знакомиться с обстановкой. Тут принесли идола по имени Афлун и заставили людей поклониться ему. Ослушавшихся хватали и предавали страшным мукам, потом разожгли огромный костёр и стали бросать в него тех, кто отказался поклониться Афлуну.

Увидев всё это, Джарджис