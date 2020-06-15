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Сказание о пророке Джарджисе عليه السلام

Известно, что когда-то жил один богатый благочестивый человек по имени Джарджис, занимался он торговлей. Он был очень щедр и строго придерживался религии пророка Исы (Иисуса) عليه السلام. В те времена в Шаме (ныне это территория, в которую входят Кипр, Ливан, Сирия, земли Палестины, Иордания, Израиль, часть южной Турции) правил жестокий царь по имени Заданах. Жил он в Мусиле и был самым заблудшим среди многобожников.

статья опубликована в номере: 12 (601) / от 15 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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Однажды Джарджис, не знавший о беззаконии этого царя, отправился из Палестины в Мусил, прихватив с собой для него множество подарков. 


По прибытии в город он встретился с царём и, придя на его собрание, стал знакомиться с обстановкой. Тут принесли идола по имени Афлун и заставили людей поклониться ему. Ослушавшихся хватали и предавали страшным мукам, потом разожгли огромный костёр и стали бросать в него тех, кто отказался поклониться Афлуну.
Увидев всё это, Джарджис

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