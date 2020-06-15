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Сказание об асхабах аль-Кахфи

Впереди шёл Йамлиха, а за ним – люди, которых царь отправил сопровождать его. Они с трудом добрались до большого дворца, который Йамлиха назвал своим домом.

статья опубликована в номере: 12 (601) / от 15 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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Затем они вызвали хозяина дома, им оказался старец почтенного возраста. Когда ему сообщили, что Йамлиха назвался хозяином дома, тот сначала возмутился, а затем, задумавшись, спросил, как его зовут. Йамлиха назвал своё имя, имя отца и свой род. Старик попросил повторить, и тот снова перечислил имена предков. Тогда старик обнял его и заплакал, причитая: «О мой прадед!» Он сказал, что Йамлиха – один из тех, кто сбежал во времена Дикянуса, отказавшись повиноваться ему.


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