Обзор новостей
Олимпиада. Токио-2020 У медиков большие сомнения, что Олимпиада состоится в 2021 годустатья опубликована в номере: 12 (601) / от 15 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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Один из ведущих эпидемиологов Японии Кэнтаро Ивата оценил шансы на проведение летней Олимпиады в Токио в 2021 году. Ранее Международный олимпийский комитет из-за пандемии коронавируса перенёс Игры-2020 на следующий год.
– Лично я придерживаюсь пессимистического взгляда. Для проведения Игр нужно выполнить два условия. Первое – Япония должна победить коронавирус внутри страны. Второе – победить коронавирус должны другие страны по всему миру. Первое условие выполнить до
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