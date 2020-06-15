Обзор новостей

40

Один из ведущих эпидемиологов Японии Кэнтаро Ивата оценил шансы на проведение летней Олимпиады в Токио в 2021 году. Ранее Международный олимпийский комитет из-за пандемии коронавируса перенёс Игры-2020 на следующий год.



– Лично я придерживаюсь пессимистического взгляда. Для проведения Игр нужно выполнить два условия. Первое – Япония должна победить коронавирус внутри страны. Второе – победить коронавирус должны другие страны по всему миру. Первое условие выполнить до