Аренда (иджара)

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Стоит отметить, что бывают два вида владения имуществом. Первое – это владение самим имуществом, а второе – владение пользой, исходящей от этого имущества.



В свою очередь, право на владение в первом случае (владении самим имуществом) переходит посредством купли-продажи, то есть с помощью полноценной сделки. Такое же право на распоряжение переходит посредством других сделок, таких как подарок, милостыня или завещание.



Во втором же случае, то есть в случае