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Аренда (иджара)

В шариатском понятии слово «иджара» (аренда) означает «продажа пользы, извлекаемой из той или иной вещи». Данное действие дозволено в религии, так как в этом содержится большое благо для людей. Мы уже указывали в цикле статей, посвящённых торговле, что товар должен быть реальным, но в данном случае это не так. Тем не менее, данное действие дозволено в нашей религии по вышеназванной причине.

статья опубликована в номере: 12 (601) / от 15 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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Стоит отметить, что бывают два вида владения имуществом. Первое – это владение самим имуществом, а второе – владение пользой, исходящей от этого имущества. 


В свою очередь, право на владение в первом случае (владении самим имуществом) переходит посредством купли-продажи, то есть с помощью полноценной сделки. Такое же право на распоряжение переходит посредством других сделок, таких как подарок, милостыня или завещание. 


Во втором же случае, то есть в случае

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