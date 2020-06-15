Рамадан прошёл – добро осталось
Прошедший месяц Рамадан в 2020 году был немного другим, особенным. Он заставил задуматься. Конечно, каждый месяц поста заставляет верующего человека взглянуть на мир несколько иначе, осознать, сколькими благами мы обладаем и как необходимо их ценить. Ведь если не ценить, блага могут уйти безвозвратно.статья опубликована в номере: 12 (601) / от 15 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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Пандемия коронавирусной инфекции, обрушившаяся на мир, внесла жёсткие коррективы в нашу жизнь. Речь даже не столько о введённом режиме самоизоляции, отсутствии возможности пойти куда и когда угодно и проч. Огромное число незащищённых людей: нуждающихся, больных, инвалидов, вдов, одиноких стариков, брошенных на произвол судьбы одиноких матерей – оказались в тяжелейших жизненных условиях. Но добро есть, и его много! Слова эти не пусты. Не будем голословны, а приведём отчёты о
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