Народная больница

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Мы не были готовы к борьбе с новым невидимым врагом – коварным вирусом. Вряд ли кто-то из нас верил в его страшную силу, которая уничтожала здоровье в семьях, поселениях...

Но Дагестан не привык сдаваться перед трудностями и никогда не падал духом перед испытаниями. Общая беда, которая затронула почти каждый дом, сплотила всех...



Расскажем о некоторых отважных, героических поступках. Пусть эти истории станут лучом, посланным вам от нас, дорогие читатели. Светлым лучом,