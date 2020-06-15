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Народная больница

Дагестан. Май 2020 года. Кажется, мы пережили весь ужас фильмов-катастроф – со всеми спецэффектами, разрухой, страхом, потерями жизней и голодом. И всегда в подобных фильмах присутствуют герои-спасатели. Только в нашей реальной катастрофе героем выступил весь дагестанский народ.

статья опубликована в номере: 12 (601) / от 15 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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Мы не были готовы к борьбе с новым невидимым врагом – коварным вирусом. Вряд ли кто-то из нас верил в его страшную силу, которая уничтожала здоровье в семьях, поселениях...
Но Дагестан не привык сдаваться перед трудностями и никогда не падал духом перед испытаниями. Общая беда, которая затронула почти каждый дом, сплотила всех... 


Расскажем о некоторых отважных, героических поступках. Пусть эти истории станут лучом, посланным вам от нас, дорогие читатели. Светлым лучом,

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