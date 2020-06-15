227 дирхемов советского тракториста Юдина
Твой отец по дружбе Рассказал мне это: Клад – и клад немалый – Схоронил он где-то. Tы возьми-ка заступ – Дело на свободе – Да вскопай поглубже Землю в огороде. Иван Суриков. «Клад» Весной 1972 года Николай Юдин сел на совхозный трактор и продолжил осваивать целину у берега реки Нара Московской области. Этот майский день канул бы в историю, как и многие другие ничем не примечательные, если бы тракторист Юдин внезапно не распахал клад.статья опубликована в номере: 12 (601) / от 15 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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На свежевырытой земле были разбросаны маленькие тонкие серебряные диски с необычными надписями. После осмотра всей местности тракторист насчитал 227 монет.
Как позже выяснили специалисты Государственного исторического музея, клад состоял из арабских монет конца X века.
История Москвы и Московской области знает немало подобных фактов. Клады здесь находят с завидной регулярностью, причём немало из них именно с арабскими монетами.
В IX веке в ходе
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