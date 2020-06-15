12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяАктуальноПознавательно

227 дирхемов советского тракториста Юдина

Твой отец по дружбе Рассказал мне это: Клад – и клад немалый – Схоронил он где-то. Tы возьми-ка заступ – Дело на свободе – Да вскопай поглубже Землю в огороде. Иван Суриков. «Клад» Весной 1972 года Николай Юдин сел на совхозный трактор и продолжил осваивать целину у берега реки Нара Московской области. Этот майский день канул бы в историю, как и многие другие ничем не примечательные, если бы тракторист Юдин внезапно не распахал клад.

статья опубликована в номере: 12 (601) / от 15 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
41

На свежевырытой земле были разбросаны маленькие тонкие серебряные диски с необычными надписями. После осмотра всей местности тракторист насчитал 227 монет. 
Как позже выяснили специалисты Государственного исторического музея, клад состоял из арабских монет конца X века. 


История Москвы и Московской области знает немало подобных фактов. Клады здесь находят с завидной регулярностью, причём немало из них именно с арабскими монетами. 


В IX веке в ходе

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

Что? Где? Когда?

Когда и где трамвай ездил по рельсам, проложенным на дне моря?

Что? Где? Когда?

ля каких целей используется 167-метровый небоскрёб без окон в Нью-Йорке?

Социальный дефицит общения

Человек – существо социальное, а значит, нуждается в постоянном общении. Конечно, кто-то больше, кто-то

Не бойтесь перемен

Принципы самоуправления личности О принципах самоуправления личности, о состоянии души, об этике, о