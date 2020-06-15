227 дирхемов советского тракториста Юдина

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На свежевырытой земле были разбросаны маленькие тонкие серебряные диски с необычными надписями. После осмотра всей местности тракторист насчитал 227 монет.

Как позже выяснили специалисты Государственного исторического музея, клад состоял из арабских монет конца X века.



История Москвы и Московской области знает немало подобных фактов. Клады здесь находят с завидной регулярностью, причём немало из них именно с арабскими монетами.



В IX веке в ходе