Судья-мусульманка

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Рафия начала мечтать о карьере юриста, когда ей было всего 11 лет. Почти 30 лет спустя Рафия реализовала все свои цели – она стала не только успешным адвокатом, но и заместителем окружного судьи в округе Мидлендс.

Рафия счастлива и в семейном плане – сегодня она счастливая жена и мать троих детей.

В интервью изданию Metro.co.uk Рафия Аршад рассказала: «Тот факт, что меня назначили судьёй, – это определённо нечто большее, чем просто реализация моей цели, то есть это не