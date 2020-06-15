Судья-мусульманка
Неожиданная новость пришла к нам на днях из Соединённого Королевства (Великобритания) – в этой стране мусульманка Рафия Аршад стала первой судьёй в хиджабе.статья опубликована в номере: 12 (601) / от 15 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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Рафия начала мечтать о карьере юриста, когда ей было всего 11 лет. Почти 30 лет спустя Рафия реализовала все свои цели – она стала не только успешным адвокатом, но и заместителем окружного судьи в округе Мидлендс.
Рафия счастлива и в семейном плане – сегодня она счастливая жена и мать троих детей.
В интервью изданию Metro.co.uk Рафия Аршад рассказала: «Тот факт, что меня назначили судьёй, – это определённо нечто большее, чем просто реализация моей цели, то есть это не
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