Али ибн Абу Талиб رضي الله عنه

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Али родился в Мекке за десять лет до посланнической миссии Мухаммада ﷺ. У отца Али – Абу Талиба – была большая семья. Когда в Мекке начался голод, Мухаммад ﷺ попросил своего дядю Аббаса رضي الله عنه пойти вместе к Абу Талибу и предложить ему отдать к ним на попечение по одному из его сыновей. Так он хотел облегчить своему дяде содержание детей в это трудное время.



Аббас رضي الله عنه охотно согласился с предложением Мухаммада ﷺ. Они вместе отправились к Абу Талибу и