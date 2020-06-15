Али ибн Абу Талиб رضي الله عنه
Сподвижники Пророка ﷺ Али ибн Абу Талиб ибн Абд аль-Мутталиб ибн Хишам ибн Абду Манаф ибн Кусаю приходится двоюродным братом Пророку ﷺ. Он получил прозвище (кунью) Абу Тураб, а по имени старшего сына его звали Абу аль-Хасаном аль-Хашми.статья опубликована в номере: 12 (601) / от 15 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
65
Али родился в Мекке за десять лет до посланнической миссии Мухаммада ﷺ. У отца Али – Абу Талиба – была большая семья. Когда в Мекке начался голод, Мухаммад ﷺ попросил своего дядю Аббаса رضي الله عنه пойти вместе к Абу Талибу и предложить ему отдать к ним на попечение по одному из его сыновей. Так он хотел облегчить своему дяде содержание детей в это трудное время.
Аббас رضي الله عنه охотно согласился с предложением Мухаммада ﷺ. Они вместе отправились к Абу Талибу и
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик