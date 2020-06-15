12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяЛичностиСподвижники Пророка

Али ибн Абу Талиб رضي الله عنه

Сподвижники Пророка ﷺ Али ибн Абу Талиб ибн Абд аль-Мутталиб ибн Хишам ибн Абду Манаф ибн Кусаю приходится двоюродным братом Пророку ﷺ. Он получил прозвище (кунью) Абу Тураб, а по имени старшего сына его звали Абу аль-Хасаном аль-Хашми.

статья опубликована в номере: 12 (601) / от 15 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
65

Али родился в Мекке за десять лет до посланнической миссии Мухаммада ﷺ. У отца Али – Абу Талиба – была большая семья. Когда в Мекке начался голод, Мухаммад ﷺ попросил своего дядю Аббаса رضي الله عنه пойти вместе к Абу Талибу и предложить ему отдать к ним на попечение по одному из его сыновей. Так он хотел облегчить своему дяде содержание детей в это трудное время. 


Аббас رضي الله عنه охотно согласился с предложением Мухаммада ﷺ. Они вместе отправились к Абу Талибу и

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

Усман ибн Аффан رضي الله عنه

Усман ибн Аффан, Обладатель двух сияний, родился в Мекке через шесть лет после знаменитого Года слона.

Краткое сказание об асхабах аль-Кахфи (отроках пещеры)

После смерти Абу Бакра رضي الله عنه сподвижники поручили дела верующих второму халифу – Умару ибн

Ему был обещан Рай

Абу Хафс Умар бин аль-Хаттаб бин Нуфайль бин Абд аль-Узза бин Райях бин Абдуллах бин Кирт бин Раззах бин ‘Удда

Освобождённый от огня Ада

Абу Бакр ас-Сиддик رضي الله عنه – великий сподвижник Пророка Мухаммада ﷺ, тот, кто находился с ним, укрываясь