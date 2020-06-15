Месяц подготовки к хаджу

47

Это один из четырёх запретных месяцев, о которых Всевышний Аллах сказал в Коране (смысл): «Воистину, число месяцев в году у Аллаха ﷻ – двенадцать. Так было записано в Хранимых скрижалях в тот день, когда Аллах ﷻ сотворил небеса и землю. Четыре месяца из них – запретные (Зуль-Каида, Зуль-Хиджа, Мухаррам и Раджаб)…» (сура «Ат-Тавба», аят 36).

Запретными эти месяцы являются по следующим причинам:

1. Запрещено в эти месяцы вести военные действия, кроме