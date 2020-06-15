Месяц подготовки к хаджу
Вслед за месяцем Шавваль идёт одиннадцатый месяц исламского лунного календаря – Зуль-Каида, название которого переводится как «находиться на месте, сидеть», месяц оседлости (в этом месяце арабы прекращали свои путешествия).статья опубликована в номере: 12 (601) / от 15 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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Это один из четырёх запретных месяцев, о которых Всевышний Аллах сказал в Коране (смысл): «Воистину, число месяцев в году у Аллаха ﷻ – двенадцать. Так было записано в Хранимых скрижалях в тот день, когда Аллах ﷻ сотворил небеса и землю. Четыре месяца из них – запретные (Зуль-Каида, Зуль-Хиджа, Мухаррам и Раджаб)…» (сура «Ат-Тавба», аят 36).
Запретными эти месяцы являются по следующим причинам:
1. Запрещено в эти месяцы вести военные действия, кроме
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