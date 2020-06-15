Работа из дома: истории успешных мусульманок
Дорогие сёстры! Сегодня онлайн-деятельность становится всё более востребованной по всему миру – можно учиться онлайн, готовить, тренироваться, посещать культурные достопримечательности, словом, развиваться во всех направлениях. Если вы думаете присоединиться к сегменту «работа на дому», вам обязательно нужно получить свой кусок пирога!статья опубликована в номере: 12 (601) / от 15 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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Работа на дому является жизнеспособным вариантом для многих мусульманок, независимо от того, заинтересованы ли они в том, чтобы уйти с оплачиваемой должности на полный рабочий день, стремятся ли увеличить свой доход или надеются заработать дополнительные деньги. В этом материале предлагаем вам познакомиться с историями успеха мусульманок, работающих дома в различных областях.
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