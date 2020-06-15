К чему стремиться глупо?

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Сегодня толпа аплодирует тебе за удачно и вовремя сказанное красивое слово, готова носить на руках и осыпать всеми благами этого мира.



Но стоит тебе один раз оступиться или пойти против течения, даже зная, что это в конце концов принесёт всем пользу, – тебя не поймут, оболгут и растопчут. Те, кто только вчера кричали тебе «ура», сегодня будут плеваться в спину.



И самое неприятное даже не это. Главная неприятность состоит в том, что, даже поддерживая тебя на