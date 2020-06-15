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К чему стремиться глупо?

Общественное признание, наверное, самая обманчивая вещь в нашем мире, столь же переменчивая, как погода на вершине Эвереста.

статья опубликована в номере: 12 (601) / от 15 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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Сегодня толпа аплодирует тебе за удачно и вовремя сказанное красивое слово, готова носить на руках и осыпать всеми благами этого мира.


Но стоит тебе один раз оступиться или пойти против течения, даже зная, что это в конце концов принесёт всем пользу, – тебя не поймут, оболгут и растопчут. Те, кто только вчера кричали тебе «ура», сегодня будут плеваться в спину.


И самое неприятное даже не это. Главная неприятность состоит в том, что, даже поддерживая тебя на

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