Образование при пандемии
Этой весной все учебные учреждения страны были вынуждены перейти на дистанционную форму обучения. Понятно, что это была вынужденная мера, к которой оказались не готовы ни учителя, ни родители. Но, тем не менее, эта форма обучения имеет место. Об этом свидетельствует и законопроект, внесённый в Госдуму 15 мая 2020 года. Данный документ «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации” в части определения полномочий по установлению порядка применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» регламентирует дистанционное образование в России.статья опубликована в номере: 12 (601) / от 15 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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Авторы проекта – члены Совета Федерации Ильяс Умаханов, Лилия Гумерова, Дмитрий Василенко и Григорий Карасин.
В данном законопроекте уточняются полномочия Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования «по установлению порядка применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ», пишет «Газета.ру». Первое будет отвечать за утверждение порядка дистанционного обучения
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