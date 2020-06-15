Хочу развиваться

54

Ответ богослова:

Ответ на этот вопрос в какой-то степени можно извлечь из предыдущего ответа. Что касается трудовой деятельности женщины вне дома с точки зрения религии, то тут нет никаких запретов, с условием, что она будет соблюдать свои религиозные обязанности. Но нужно понять следующее: женщины не обязаны работать, они сотворены не для этого. Их обязанность – быть матерью для детей и супругой для мужа. Наша религия обязала мужчину обеспечивать семью. Даже если