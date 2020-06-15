Хочу развиваться
Мне бывает грустно: все работают, учатся, развиваются, занимаются своим бизнесом или хобби, а я целый день готовлю, стираю, вожусь с детьми – и так день за днём. Нет никакой отдушины, времени на себя совсем не остаётся. А мне совсем не хочется быть только мамой и домохозяйкой. Хочу учиться, работать, делать что-то своё. Откуда взять на это время и силы? С. Мусаева, Астраханьстатья опубликована в номере: 12 (601) / от 15 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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Ответ богослова:
Ответ на этот вопрос в какой-то степени можно извлечь из предыдущего ответа. Что касается трудовой деятельности женщины вне дома с точки зрения религии, то тут нет никаких запретов, с условием, что она будет соблюдать свои религиозные обязанности. Но нужно понять следующее: женщины не обязаны работать, они сотворены не для этого. Их обязанность – быть матерью для детей и супругой для мужа. Наша религия обязала мужчину обеспечивать семью. Даже если
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