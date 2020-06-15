Не хватает общения...

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Ответ психолога:

Из-за сложившейся в мире ситуации многие люди оказались в затруднительном положении. Для кого-то трудности связаны со здоровьем или смертью близкого человека, для кого-то – с отсутствием продуктов, кто-то потерял работу и оказался в долгах, и т. д. У всех по-разному, и у каждого своя реакция на происходящее.

Однако сейчас также много людей, которые хотя и лишены вышеперечисленных проблем, но тоже испытывают сложности социальной