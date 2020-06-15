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Не хватает общения...

Мне не хватает живого общения. Весь день, пока муж на работе, я одна с ребёнком. Большинство родственников живут далеко. Подруг и друзей рядом нет. Даже на улице из-за этого вируса особо ни с кем не поговоришь. Телефоном и социальными сетями личного общения не заменить. Иногда просто хочется поговорить, поделиться чем-то, а рядом никого нет. Это всё очень давит, не знаю, что делать. К. Ливанова, Ставрополь

статья опубликована в номере: 12 (601) / от 15 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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Ответ психолога:

Из-за сложившейся в мире ситуации многие люди оказались в затруднительном положении. Для кого-то трудности связаны со здоровьем или смертью близкого человека, для кого-то – с отсутствием продуктов, кто-то потерял работу и оказался в долгах, и т. д. У всех по-разному, и у каждого своя реакция на происходящее. 
Однако сейчас также много людей, которые хотя и лишены вышеперечисленных проблем, но тоже испытывают сложности социальной

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