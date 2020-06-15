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Как победить гордость?

Чем только не прикидывается гордость! Например, заботой о детях. Хотя в основе это может быть любование собой – «отличным родителем». Или возьмём умные разговоры. Бывает, что их ведут не от большого ума, а гордясь своим красноречием. И даже помощь нуждающимся у кого-то может оказаться лишь демонстрацией имущества…

статья опубликована в номере: 12 (601) / от 15 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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Разумеется, не за всяким поведением или поступком скрывается горделивость. Есть действительно искренние родители и действительно бескорыстные благодетели. Однако гордость в человеческих сердцах не так уж редка. Поэтому необходимо быть честным «прокурором» для своих внутренних состояний, чтобы вовремя их исправлять. Пророк Мухаммад ﷺ предупреждал (смысл): «Не войдёт в Рай тот, у кого в сердце будет хоть песчинка гордости» (Ахмад).

 

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