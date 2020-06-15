Меняя себя ради других

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На протяжении всей жизни у личности периодически меняются как цели, так и способы самовоспитания. Как физическое состояние человека зависит от пропитания, так и уровень интеллектуальности зависит от знаний, которые являются нашим спасением.



Человек воспитывает в себе определённые свойства характера в зависимости от своих планов, основной жизненной направленности или поставленной на известный период жизни конкретной цели.

«…Поистине, Аллах ﷻ не меняет