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Меняя себя ради других

Как-то мой друг сказал: «Воспитание себя и своих ближних – священная обязанность каждого». Бесспорно, что от того, насколько правильно используются методы самовоспитания в реальной жизни, во многом зависит их результативность. Самовоспитание в нашем понимании – это сознательная, целеустремлённая и систематическая работа над собой, которая обеспечивает высокий уровень развития личности.

статья опубликована в номере: 12 (601) / от 15 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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На протяжении всей жизни у личности периодически меняются как цели, так и способы самовоспитания. Как физическое состояние человека зависит от пропитания, так и уровень интеллектуальности зависит от знаний, которые являются нашим спасением. 


Человек воспитывает в себе определённые свойства характера в зависимости от своих планов, основной жизненной направленности или поставленной на известный период жизни конкретной цели. 

«…Поистине, Аллах ﷻ не меняет

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