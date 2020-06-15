Коронавирус излечим

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В ряде медучреждений России к работе с ковид-больными стали привлекать профессиональных психологов, которые должны помочь улучшить психоэмоциональное состояние пациентов и тем самым создать предпосылки для их выздоровления.



Корреспондент газеты «Ас-салам» побеседовал с практикующими психологами, которые работают с больными коронавирусом, и узнал, с какими основными психологическими проблемами сталкиваются их пациенты и как их преодолевают.