Коронавирус излечим
Вместе с эпидемией коронавируса по стране шагает и эпидемия страха. Больные с диагнозом COVID-19 нередко страдают депрессией, паническими атаками, страхом за свою жизнь и будущее родных и близких. Подобные настроения никак не способствуют скорейшему выздоровлению, а иногда могут и усугубить состояние больного.статья опубликована в номере: 12 (601) / от 15 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
В ряде медучреждений России к работе с ковид-больными стали привлекать профессиональных психологов, которые должны помочь улучшить психоэмоциональное состояние пациентов и тем самым создать предпосылки для их выздоровления.
Корреспондент газеты «Ас-салам» побеседовал с практикующими психологами, которые работают с больными коронавирусом, и узнал, с какими основными психологическими проблемами сталкиваются их пациенты и как их преодолевают.
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