Единственный страх

47

В Исламе есть такое понятие – фитра. Под этим словом подразумевают человеческое естество, врождённые качества и состояния людей. Человек, согрешая, отдаляется, а очищаясь, приближается к своему первозданному состоянию (фитре).



К чему это я? Со времён появления человеческой мысли в наш мир вторгались разные идеи, и многие из них, несмотря на абсурдность, находят своих последователей. Одной из этих идей является моральный нигилизм, то есть отрицание моральных ценностей.