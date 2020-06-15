Единственный страх
Вирусы, болезни, пандемии чумы сопровождают человечество со дня его возникновения, и каждый раз они указывают человечеству путь, который, к сожалению, многие перестают видеть с окончанием этих бед.статья опубликована в номере: 12 (601) / от 15 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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В Исламе есть такое понятие – фитра. Под этим словом подразумевают человеческое естество, врождённые качества и состояния людей. Человек, согрешая, отдаляется, а очищаясь, приближается к своему первозданному состоянию (фитре).
К чему это я? Со времён появления человеческой мысли в наш мир вторгались разные идеи, и многие из них, несмотря на абсурдность, находят своих последователей. Одной из этих идей является моральный нигилизм, то есть отрицание моральных ценностей.
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