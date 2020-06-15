Как сохранить брак

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До последнего у нас оставалась надежда, что обойдётся, что всё не так страшно и плохо, как говорят в СМИ. Но вирус не знает ни границ, ни национальностей, ни возрастов, ни социального статуса, ни вероисповедания…

Самоизоляция стала для нас всех совершенно новым опытом. Она изменила всё: комфортная и более-менее предсказуемая жизнь осталась в прошлом, про будущее и наши планы мы можем только строить гипотезы. И, в общем-то, сейчас мы оказались в реальности, о существовании которой