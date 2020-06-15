Как сохранить брак
Пандемия застала врасплох, пожалуй, каждого из нас. Сначала тревожные новости из Китая казались далёкими и неважными. Потом они стали приходить из Европы. В марте про вирус заговорили в Москве.статья опубликована в номере: 12 (601) / от 15 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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До последнего у нас оставалась надежда, что обойдётся, что всё не так страшно и плохо, как говорят в СМИ. Но вирус не знает ни границ, ни национальностей, ни возрастов, ни социального статуса, ни вероисповедания…
Самоизоляция стала для нас всех совершенно новым опытом. Она изменила всё: комфортная и более-менее предсказуемая жизнь осталась в прошлом, про будущее и наши планы мы можем только строить гипотезы. И, в общем-то, сейчас мы оказались в реальности, о существовании которой
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