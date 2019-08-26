Что? Где? Когда?
ля каких целей используется 167-метровый небоскрёб без окон в Нью-Йорке?статья опубликована в номере: 11 (600) / от 01 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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На Манхеттене, по адресу «33 Thomas Street», расположен небоскрёб высотой 167,5 метра без единого окна. Эта высотка в стиле брутализма является автоматической телефонной станцией, которая принадлежит компании AT&T.
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