Ответы на вопросы от 01.06.2019 (по Шафии)

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1. Можно ли простить долг человеку, у которого трудное материальное положение, посчитав это закятом со своего имущества?

Прощённый долг неплатёжеспособного человека может стать закятом в следующих случаях:

1. Должник занимает эту сумму у третьего лица, выплачивает из этих денег свой долг, а затем кредитор возвращает ему эти деньги в качестве закята со своего имущества.

2. Заимодавец выплачивает должнику закят, а тот возвращает ему эти деньги в качестве