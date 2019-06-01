Ответы на вопросы от 01.06.2019 (по Шафии)
1. Можно ли простить долг человеку, у которого трудное материальное положение, посчитав это закятом со своего имущества? 2. Велел ли Пророк ﷺ соблюдать пост для очищения от грехов, и какие грехи можно искупить посредством поклонения? 3. Каким должникам полагается закят? 4. Есть ли необходимость при захоронении умершего делать нишу или можно полностью засыпать землёй тело, не устанавливая перед ним плит и досок? 5. Что и сколько отдают в качестве закята уль-фитр (закят по случаю окончания поста в месяц Рамадан)? 6. Обязан ли человек зарабатывать на жизнь?статья опубликована в номере: 11 (600) / от 01 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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1. Можно ли простить долг человеку, у которого трудное материальное положение, посчитав это закятом со своего имущества?
Прощённый долг неплатёжеспособного человека может стать закятом в следующих случаях:
1. Должник занимает эту сумму у третьего лица, выплачивает из этих денег свой долг, а затем кредитор возвращает ему эти деньги в качестве закята со своего имущества.
2. Заимодавец выплачивает должнику закят, а тот возвращает ему эти деньги в качестве
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