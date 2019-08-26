Социальный дефицит общения
Человек – существо социальное, а значит, нуждается в постоянном общении. Конечно, кто-то больше, кто-то меньше, поскольку все мы разные, но… совсем без контактов с другими людьми мы жить не можем. Синдром дефицита общения – это временное явление, его можно избежать или перепрограммировать.статья опубликована в номере: 11 (600) / от 01 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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Однако, попадая в определённые жизненные ситуации, мы можем испытывать дефицит общения. Такими категориями людей становятся осуждённые, люди, проживающие изолированно в маленьких деревнях, на хуторах, фермах, случайно оказавшиеся отрезанными от мира (при кораблекрушениях и прочих катастрофах), инвалиды и тяжелобольные люди. А также – молодые мамы.
Казалось бы, нет радости больше, чем родить ребёнка, растить его и воспитывать, ухаживать за ним день ото дня. Но через
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