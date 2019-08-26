Социальный дефицит общения

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Однако, попадая в определённые жизненные ситуации, мы можем испытывать дефицит общения. Такими категориями людей становятся осуждённые, люди, проживающие изолированно в маленьких деревнях, на хуторах, фермах, случайно оказавшиеся отрезанными от мира (при кораблекрушениях и прочих катастрофах), инвалиды и тяжелобольные люди. А также – молодые мамы.

Казалось бы, нет радости больше, чем родить ребёнка, растить его и воспитывать, ухаживать за ним день ото дня. Но через