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Три блюда, которые помогут накормить семью в кризис

Не знаю, как вы, но я как человек, выросший в 90-х, прекрасно помню, как мама проявляла максимум изобретательности, чтобы накормить нас чем-нибудь вкусненьким. Печенья из огуречного рассола, «нутелла» из муки и какао, котлеты из лука, салат из всего, что есть в холодильнике, и множество вкусных блюд с минимальным бюджетом придумывали наши мамы, тёти, бабушки, чтобы нам угодить.

статья опубликована в номере: 11 (600) / от 01 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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Давайте обратимся к ним, чтобы узнать рецепты блюд, которые должны быть в запасе у каждой хорошей хозяйки на случай дефолта, кризиса, дефицита, стихийного бедствия, ведь, как говорится, что бы ни происходило в мире, кушать хочется всегда. 

 

«Фасоль против голода» – рецепт от тёти Капият

«Видеть не могу фасоль, потому что всю молодость, пока дом строили, ничего, кроме фасолевого супа и чилява, мы не видели», – делится тётя

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