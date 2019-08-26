Три блюда, которые помогут накормить семью в кризис

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Давайте обратимся к ним, чтобы узнать рецепты блюд, которые должны быть в запасе у каждой хорошей хозяйки на случай дефолта, кризиса, дефицита, стихийного бедствия, ведь, как говорится, что бы ни происходило в мире, кушать хочется всегда.

«Фасоль против голода» – рецепт от тёти Капият

«Видеть не могу фасоль, потому что всю молодость, пока дом строили, ничего, кроме фасолевого супа и чилява, мы не видели», – делится тётя