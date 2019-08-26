7 вещей, которые помогут вам поднять настроение за минуту
Знакомо ли вам чувство, когда вы просыпаетесь утром, открываете глаза и у вас нет сил улыбнуться? Тревожные новости, кричащие друг на друга дети, недовольный муж – чему тут радоваться? Но, как мы знаем, рядом со счастливой женщиной счастливы все – начиная от её супруга и заканчивая домашним котом.статья опубликована в номере: 11 (600) / от 01 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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Итак, как же быстро поднять себе настроение даже в самый унылый и пасмурный во всех смыслах этого слова день?
1. Улыбнитесь. Это элементарно и об этом знают все, но никто не делает. Наверняка вы слышали о связи мозг-тело? Обычная улыбка посылает в мозг сигнал, что мы счастливы. А когда мы счастливы, организм начинает активно вырабатывать эндорфины, гормоны, поднимающие настроение. Этот принцип был открыт в 1980-х годах и подтверждён целым рядом исследований.
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