7 вещей, которые помогут вам поднять настроение за минуту

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Итак, как же быстро поднять себе настроение даже в самый унылый и пасмурный во всех смыслах этого слова день?

1. Улыбнитесь. Это элементарно и об этом знают все, но никто не делает. Наверняка вы слышали о связи мозг-тело? Обычная улыбка посылает в мозг сигнал, что мы счастливы. А когда мы счастливы, организм начинает активно вырабатывать эндорфины, гормоны, поднимающие настроение. Этот принцип был открыт в 1980-х годах и подтверждён целым рядом исследований.

2.