Предстоящие экзамены

16

И тут он поинтересовался, почему Ахмад так хорошо знает биологию – у него по этому предмету одни пятёрки.

Ответ друга был прост: у него есть цель – стать врачом, а биологию нужно знать, чтобы поступить в медицинский вуз.



Махмуд, в свою очередь, поделился: у него тоже есть мечта – он всегда хотел стать хоккеистом, однако даже на коньках кататься не умеет.

Ахмад, выслушав друга, спросил: знает ли он, чем мечта отличается от цели? Махмуд не знал. Тогда Ахмад