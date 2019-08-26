Предстоящие экзамены
Как-то раз Ахмад и Махмуд возвращались домой из школы. По дороге они обсуждали предстоящие экзамены. Ахмад был уверен, что они смогут всё хорошо сдать. Махмуд же сильно сомневался в своих знаниях.статья опубликована в номере: 11 (600) / от 01 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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И тут он поинтересовался, почему Ахмад так хорошо знает биологию – у него по этому предмету одни пятёрки.
Ответ друга был прост: у него есть цель – стать врачом, а биологию нужно знать, чтобы поступить в медицинский вуз.
Махмуд, в свою очередь, поделился: у него тоже есть мечта – он всегда хотел стать хоккеистом, однако даже на коньках кататься не умеет.
Ахмад, выслушав друга, спросил: знает ли он, чем мечта отличается от цели? Махмуд не знал. Тогда Ахмад
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