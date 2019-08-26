Вера – синоним здоровья?
Оказывают ли вера, религия и молитва влияние на наше здоровье? Данный вопрос поставил в тупик множество учёных и исследователей разных веков. Но сегодня, когда проведены тысячи исследований, мы уже не можем отрицать удивительную связь между верой и здоровьем человека.статья опубликована в номере: 11 (600) / от 01 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
21
Начнём с того, что в период с 1872 по 2010 год проводилось множество научных изысканий, темой которых было влияние религии и веры на душевное и телесное здоровье людей. В таких исследованиях религия определялась как нечто, охватывающее веру, поступки и постулаты, обращённые к Создателю. Так, 256 исследований показали, что существует прямая связь между верой и ощущением счастья: как только растёт вера и духовность, увеличивается и ощущение счастья; 229 исследований показали прямую связь между
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик