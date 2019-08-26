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Вера – синоним здоровья?

Оказывают ли вера, религия и молитва влияние на наше здоровье? Данный вопрос поставил в тупик множество учёных и исследователей разных веков. Но сегодня, когда проведены тысячи исследований, мы уже не можем отрицать удивительную связь между верой и здоровьем человека.

статья опубликована в номере: 11 (600) / от 01 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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Начнём с того, что в период с 1872 по 2010 год проводилось множество научных изысканий, темой которых было влияние религии и веры на душевное и телесное здоровье людей. В таких исследованиях религия определялась как нечто, охватывающее веру, поступки и постулаты, обращённые к Создателю. Так, 256 исследований показали, что существует прямая связь между верой и ощущением счастья: как только растёт вера и духовность, увеличивается и ощущение счастья; 229 исследований показали прямую связь между

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