Вера – синоним здоровья?

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Начнём с того, что в период с 1872 по 2010 год проводилось множество научных изысканий, темой которых было влияние религии и веры на душевное и телесное здоровье людей. В таких исследованиях религия определялась как нечто, охватывающее веру, поступки и постулаты, обращённые к Создателю. Так, 256 исследований показали, что существует прямая связь между верой и ощущением счастья: как только растёт вера и духовность, увеличивается и ощущение счастья; 229 исследований показали прямую связь между