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Не «жалейте» мусульманок

Конечно, речь в статье пойдёт не о жалости как социальном явлении. Жалость, сострадание, сочувствие – одни из фундаментальных качеств человека, в том числе мусульманина. Однако в современном мире сформировалось такое понятие, как «токсичная жалость», когда жалеют за непривычные и непонятные образ жизни, одежду, какие-то ограничения в личной жизни. Такая токсичная жалость постоянно мелькает в отношении мусульманок – мол, «забитые женщины без прав, без образования, без личной свободы».

статья опубликована в номере: 11 (600) / от 01 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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Но всё не так, как кажется. К сожалению, жизнь не идеальна, но кто может помешать ей приблизиться к идеалу? Ведь если хорошо подумать, то и в странах с сильными феминистическими настроениями доля несчастных женщин тоже высока, просто об этом не всегда упоминается.

 

Одежда

Это просто камень преткновения для любой беседы в немусульманской среде о мусульманках. Почему-то считается, что агрессивные мужчины-мусульмане силой заставляют мусульманок одеваться

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