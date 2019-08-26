Не «жалейте» мусульманок

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Но всё не так, как кажется. К сожалению, жизнь не идеальна, но кто может помешать ей приблизиться к идеалу? Ведь если хорошо подумать, то и в странах с сильными феминистическими настроениями доля несчастных женщин тоже высока, просто об этом не всегда упоминается.

Одежда

Это просто камень преткновения для любой беседы в немусульманской среде о мусульманках. Почему-то считается, что агрессивные мужчины-мусульмане силой заставляют мусульманок одеваться