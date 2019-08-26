Не «жалейте» мусульманок
Конечно, речь в статье пойдёт не о жалости как социальном явлении. Жалость, сострадание, сочувствие – одни из фундаментальных качеств человека, в том числе мусульманина. Однако в современном мире сформировалось такое понятие, как «токсичная жалость», когда жалеют за непривычные и непонятные образ жизни, одежду, какие-то ограничения в личной жизни. Такая токсичная жалость постоянно мелькает в отношении мусульманок – мол, «забитые женщины без прав, без образования, без личной свободы».статья опубликована в номере: 11 (600) / от 01 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
30
Но всё не так, как кажется. К сожалению, жизнь не идеальна, но кто может помешать ей приблизиться к идеалу? Ведь если хорошо подумать, то и в странах с сильными феминистическими настроениями доля несчастных женщин тоже высока, просто об этом не всегда упоминается.
Одежда
Это просто камень преткновения для любой беседы в немусульманской среде о мусульманках. Почему-то считается, что агрессивные мужчины-мусульмане силой заставляют мусульманок одеваться
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик