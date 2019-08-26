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Краткое сказание об асхабах аль-Кахфи (отроках пещеры)

Коротко расскажем об асхабах аль-Кахфи («отроках пещеры»), упомянутых Всевышним в Коране.

статья опубликована в номере: 11 (600) / от 01 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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Согласно версии Вахба, это были румы (греки). Город их назывался Афсус (Эфес – античный город на западном побережье Турции), а после распространения Ислама он был переименован в Тартус. Их царь следовал религии пророка Исы (Иисуса) عليه السلام и всю свою жизнь провёл, следуя истинной вере в Единого Бога. О смерти его услышал один из царей персов по имени Дикянус. Он двинулся в Афсус с хорошо обученным войском. Как сын прибирает к рукам владения отца, так и Дикянус овладел Афсусом.

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