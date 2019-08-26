Обзор спортивных новостей

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Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что организация не намерена проводить летнюю Олимпиаду в Токио без зрителей. В конце марта Игры в Японии, которые должны были пройти летом 2020 года, перенесли из-за пандемии коронавируса. Планируется, что Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа 2021 года.



– Игры без зрителей – не то, чего мы хотим, – приводит BBC слова Баха. – Олимпийский дух состоит в единстве болельщиков. Именно это делает Олимпиаду