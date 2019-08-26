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Ты что, не веришь?

Доверять или нет? Не всегда просто выбрать. Взвешенный подход в этом вопросе – важный навык. Он защищает от разного рода неприятностей или даже опасностей.

статья опубликована в номере: 11 (600) / от 01 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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Однако в жизни встречаются крайности. Некоторые люди по-детски доверчивы, будто нет за плечами никакого опыта. Зачастую именно они становятся жертвами мошенников и аферистов. Есть и другая категория людей. Эти чересчур недоверчивы, даже подозрительны. Их и возьмём крупным планом.

 

Что есть что?

Причин для чрезмерной недоверчивости может быть много. Кто-то «повидал жизнь» и поэтому уверен, что «никому и ничему верить нельзя». Кто-то кивает на

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