Ты что, не веришь?

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Однако в жизни встречаются крайности. Некоторые люди по-детски доверчивы, будто нет за плечами никакого опыта. Зачастую именно они становятся жертвами мошенников и аферистов. Есть и другая категория людей. Эти чересчур недоверчивы, даже подозрительны. Их и возьмём крупным планом.

Что есть что?

Причин для чрезмерной недоверчивости может быть много. Кто-то «повидал жизнь» и поэтому уверен, что «никому и ничему верить нельзя». Кто-то кивает на